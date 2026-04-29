A Casoria è stato inaugurato il campo di Santo Romano, dedicato alla memoria del diciannovenne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio. La madre del giovane, Filomena De Mare, ha partecipato all'apertura dello spazio sportivo, che mira a ricordare la sua vita e a contrastare la violenza. L'evento ha attirato molte persone della comunità locale, tutte presenti per onorare la memoria del ragazzo.

? Cosa sapere A Casoria inaugurato il campo di Santo Romano, ucciso a San Sebastiano al Vesuvio.. La madre Filomena De Mare dedica lo spazio sportivo alla memoria del diciannovenne.. Filomena De Mare ha parlato ai giovani di Casoria oggi, presso il nuovo Parco dello Sport intitolato a Carlo Acutis, per dedicare un campo da calcio alla memoria di Santo Romano, il portiere di 19 anni che perse la vita nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio. L’inaugurazione del polo sportivo in via Duca d’Aosta, situato proprio accanto alla chiesa di Sant’Antonio Abate, ha vissuto il suo momento più profondo con la cerimonia dedicata al giovane atleta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casoria, il campo di Santo Romano: il tributo alla vita contro la violenza

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Inaugurato a Casoria il Parco dello Sport intitolato a San Carlo Acutis con il campetto di calcio dedicato a Santo Romano. #ilmattino #santoromano #casoria - facebook.com facebook