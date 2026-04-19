Giovane accoltellato a Casoria nel 2024 il padre | La violenza non è un gioco in pochi attimi si rovina una vita

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito con un colpo di arma bianca all'addome a Casoria il 20 ottobre 2024. Il padre del giovane ha commentato l’accaduto, sottolineando che la violenza non è un gioco e che in pochi istanti si può rovinare una vita. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi e sulle circostanze dell’aggressione.

«Quello che è successo deve farci riflettere tutti», le parole di Diego N. Il papà del sedicenne ferito con un fendente all'addome, il 20 ottobre 2024, mentre cercava di sedare una rissa. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria, dopo un'accurata attività di indagine, sono risaliti al presunto autore, eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di un ragazzo incensurato, anch'egli minorenne. Una serata di divertimento, nei pressi di un punto di ritrovo per famiglie e giovani, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, un allarme su cui i riflettori non vanno mai spenti. Il ragazzo venne colpito con un coltello, mentre stava trascorrendo una serata al cinema con gli amici.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Giovane accoltellato a Casoria nel 2024, il padre: «La violenza non è un gioco, in pochi attimi si rovina una vita» Notizie correlate Giovane accoltellato. Boscagli: "Non si può accettare che Lecco sia ostaggio della violenza", Piazza: "Città fuori controllo"Dure critiche dalle opposizioni di centrodestra dopo il grave fatto di cronaca avvenuto sabato sera in zona stazione a Lecco dove un ventenne è stato... Casoria, 16enne accoltellato per sedare una lite al “Multibit”: scatta un arrestoSvolta nelle indagini sull’accoltellamento avvenuto al centro commerciale “Multibit” di Casoria: i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Aveva accoltellato un ragazzo a Casoria: arrestato minorenne; Casoria, 16enne accoltellato nel 2024: minore incensurato arrestato per tentato omicidio; Minorenne accoltellato al centro commerciale: arrestato un coetaneo incensurato; Accoltellato nel 2024, minorenne arrestato. Giovane accoltellato a Casoria nel 2024, il padre: «La violenza non è un gioco, in pochi attimi si rovina una vita»«Quello che è successo deve farci riflettere tutti», le parole di Diego N. Il papà del sedicenne ferito con un ... msn.com Casoria: arrestato minorenne per tentato omicidio durante una lite al parco commercialeTentato omicidio a Casoria: arrestato un minorenne per l'accoltellamento di un sedicenne. L'incidente è avvenuto al parco commerciale Multibit. lamilano.it Giovane accoltellato a Pavia, il sindaco Palumbo: “tragedia che ci lascia svuotati e impotenti” Il messaggio di cordoglio del primo cittadino di Favara che stringe al dolore della famiglia Vaccaro... facebook E’ siciliano il giovane accoltellato a Pavia x.com