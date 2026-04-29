Caso Rocchi la riunione a San Siro e ben altri tre arbitri coinvolti | ecco tutti i dettagli

Nuovi dettagli emergono nel caso Rocchi, con un aggiornamento che riguarda una riunione svoltasi a San Siro e l’individuazione di altri tre arbitri coinvolti nell’inchiesta. La vicenda si focalizza su questioni legate alla gestione delle partite e alle decisioni prese in ambito arbitrale. La procura sta esaminando le testimonianze e i documenti raccolti per comprendere meglio il ruolo di ciascun arbitro coinvolto.

Inter News 24 Caso Rocchi, spuntano nuovi aggiornamenti sull’inchiesta: dalla riunione a San Siro ad altri tre arbitri coinvolti. Il caso Rocchi si arricchisce di dettagli inquietanti che gettano un’ombra sulla regolarità della scorsa stagione. Al centro dell’indagine del pm Maurizio Ascione figurano tre capi d’imputazione legati a una presunta frode sportiva, con l’accusa di aver pilotato le designazioni arbitrali per favorire l’ Inter di Cristian Chivu (all’epoca impegnata in un serrato testa a testa con il Napoli). Il fulcro di tutto sarebbe una riunione «avvenuta il 2 aprile 2025 a San Siro», durante la quale Rocchi si sarebbe incontrato con altri tre esponenti del mondo arbitrale per pianificare i direttori di gara delle partite chiave di aprile.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caso Rocchi, la riunione a San Siro e ben altri tre arbitri coinvolti: ecco tutti i dettagli Notizie correlate Inchiesta arbitri, Rocchi a San Siro con altri colleghi: la clamorosa rivelazione dell’ANSAdi Alberto PetrosilliInchiesta arbitri, Rocchi a San Siro avrebbe avuto un incontro con altri esponenti del mondo arbitrale: la spiegazione dell’ANSA... Caso arbitri, l’accusa dei pm: Rocchi avrebbe partecipato a una presunta combine con colleghi a San SiroMercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’accusa a Rocchi: Riunioni segrete a San Siro per dare all’Inter gli arbitri preferiti; Caso Rocchi, l'Inter è allibita: contro Bologna e Milan Inzaghi perse due trofei; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano; Caso Rocchi, i presunti colloqui sugli arbitri dell’Inter restano con persone non identificate. Caso Rocchi, tensione a Milano per l’inchiesta: tutte le anomalie dell'indagineE stata la stessa Procura a precisare che fra gli indagati non ci sono tesserati delle società. Rocchi sembra intenzionato a non rispondere, Gervasoni valuta ... corrieredellosport.it Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: l’intercettazione durante Milan-Inter, non parlerà con i PM. Le ultime newsLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e sul designatore Gianluca Rocchi sulle presunte scelte di direzioni di gara gradite all'Inter ... fanpage.it #Mourinho, caso #Rocchi e nuova Italia: "Non ci volevamo credere. Voto per la doppia M" x.com CASO ROCCHI: FACCIAMO CHIAREZZA. Giustizia penale giustizia sportiva. E no, non è un dettaglio. Voi come la vedete Scrivilo nei commenti - facebook.com facebook