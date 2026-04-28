AGI - "Quelli del 'circolino' di Gianluca Rocchi che si giravano a guardare il 'gobbo' e beneficiavano dei suggerimenti al Var erano più di una ventina". Una fonte anonima del mondo degli arbitri racconta all'AGI una parte di quello che ha messo a verbale, in sei ore di deposizione, davanti al pubblico ministero Maurizio Ascione nell'inchiesta che ha portato all'autosospensione del designatore. Il codice dei segni. "Il codice dei 'segni' a Lissone esisteva ma non tutti ricevevano i 'suggerimenti di Rocchi o di altri. Quelli erano rivolti solo agli 'amici' - spiega in un'intervista nella quale chiede di non essere citato per la delicatezza della sua posizione di testimone in un'indagine in pieno corso -.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'inchiesta sugli arbitri. "Al Var i 'suggeriti' erano una ventina"

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