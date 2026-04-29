Il giornalista Luigi Garlando ha scritto un articolo sulla vicenda Rocchi pubblicato su La Gazzetta dello Sport. Nel testo, Garlando descrive come Rocchi abbia gestito la situazione a Lissone, definendo la città come il “Paese dei Balocchi”. Inoltre, si segnala che Rocchi non si presenterà domani in Procura, secondo quanto riportato dall’autore. La vicenda riguarda aspetti legali ancora da chiarire, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

di Angelo Ciarletta Caso Rocchi, il giornalista Luigi Garlando ci va giù duro sul caso Rocchi su La Gazzetta dello Sport. Vediamo che cosa ha detto. Il giornalista Luigi Garlando ha detto la sua sul caso Rocchi nell’editoriale su La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE PAROLE – «Fiorentino, nato a 80 km da Collodi, Gianluca Rocchi amava Pinocchio fin da bambino e ha trasformato Lissone nel Paese dei Balocchi. Sembra che il designatore comunicasse con Var e Avar tramite un sistema di segni codificato, battezzato Gioca Jouer, dal popolare brano dance, Anni 80, di Claudio Cecchetto: “Dormire, salutare, autostop.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso Rocchi, Garlando duro a Gazzetta: «Ha trasformato Lissone nel Paese dei Balocchi, e domani non si presenterà in Procura»

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