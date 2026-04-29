In tribunale a Tempio Pausania, l’ex calciatore ha dichiarato di non aver mai maltrattato la persona coinvolta nel procedimento. Durante l’udienza, ha risposto alle domande degli avvocati, ribadendo la propria versione dei fatti e negando le accuse di maltrattamenti. La vicenda riguarda una serie di comportamenti contestati che ora vengono esaminati nel procedimento legale. La testimonianza dell’uomo si inserisce nel dibattimento in corso.

? Cosa sapere Daniele Ragatzu nega le accuse di maltrattamenti in aula al tribunale di Tempio Pausania.. Il processo per i fatti avvenuti a Olbia tra il 2016 e il 2017 prosegue.. Daniele Ragatzu ha negato davanti al tribunale di Tempio Pausania ogni accusa di maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, parlando di tensioni relazionali nate tra l’ottobre 2016 e l’ottobre 2017. L’imputato, noto per il suo passato nel calcio con la maglia del Cagliari e attualmente legato all’Olbia, è stato chiamato a rispondere delle condotte contestategli durante un periodo di convivenza che si era concluso con una denuncia per violenze fisiche e psicologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Ragatzu: l’ex calciatore nega i maltrattamenti in aula

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