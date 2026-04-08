Stalking a Casaluce | l’imputato nega tutto e sfida le accuse in aula

Martedì 7 aprile 2026, presso il tribunale di Napoli nord, si è svolto l’interrogatorio di A.M., arrestato il sabato precedente con l’accusa di stalking nei confronti di C. A.M. ha negato ogni accusa e ha contestato le accuse mosse nei suoi confronti, sfidando le prove presentate. L’interrogatorio si è svolto davanti al giudice per le indagini preliminari Stefania Amodeo.

A Casaluce, A.M. è stato interrogato martedì 7 aprile 2026 dal giudice per le indagini preliminari Stefania Amodeo presso il tribunale di Napoli nord, a seguito di un arresto avvenuto il sabato precedente per stalking contro C.C., residente a S. Arpino. L’uomo, assistito dai legali Nicola e Paolo Caterino, ha contestato ogni accusa mossa dalla ex convivente. Durante l’udienza, A.M. ha fornito una versione alternativa dei fatti, cercando di smontare punto per punto ogni episodio riportato nelle denunce presentate da C.C. La strategia difensiva tra le aule di Napoli Nord. Il dell’interrogatorio si è concentrato sulla ricostruzione delle dinamiche vissute tra i due soggetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stalking a Casaluce: l’imputato nega tutto e sfida le accuse in aula Achraf Hakimi: il calciatore del Psg a processo per stupro nega le accuse: “Dimostrerò che è tutto falso”Una vicenda giudiziaria che scuote il mondo del calcio internazionale arriva a una svolta decisiva. Leggi anche: Achraf Hakimi: il calciatore del Psg a processo per stupro. Lui nega le accuse: "Dimostrerò che è tutto falso" Si parla di: CASALUCE/SANT’ARPINO - Stalking nei confronti della convivente, rigetta le accuse dopo l’arresto; Stalking alla convivente, scatta l’arresto a Pasqua: lo scenario. Arrestato per stalking alla convivente, respinge le accuse in aulaCASALUCE – Interrogato oggi A.M. di Casaluce alla presenza dei difensori Avvocati Paolo e Nicola Caterino, dal gip presso il tribunale di Napoli nord dott ssa Stefania Amodeo. AM è stato tratto in arr ... casertace.net