Caso Protezione civile | Incertezza sui fondi

Alla Fiera di San Marco si è registrata l’assenza quasi totale della Protezione civile della zona Val d’Enza, sollevando dubbi sulla disponibilità dei fondi destinati alle attività di emergenza. La questione ha aperto un nuovo capitolo nel dibattito politico e amministrativo riguardo alla gestione delle risorse e alla presenza delle strutture di protezione sul territorio. La mancanza di rappresentanti ha suscitato interrogativi sullo stato delle coperture finanziarie e delle priorità di intervento.

L’assenza quasi totale della Protezione civile Val d’Enza alla Fiera di San Marco apre un nuovo caso politico-amministrativo. Ciò che, a prima vista, poteva sembrare solo un vuoto organizzativo nei servizi di supporto alla kermesse, è diventato invece il segnale di un rapporto da chiarire tra il Comune e il gruppo di volontari. La Convenzione con l’ente è scaduta il primo gennaio e l’amministrazione con la delibera di Giunta 38 del 3 aprile - con un certo ritardo, dunque - ha avviato una procedura pubblica per individuare il soggetto a cui affidare, per il triennio 2026-28, le attività di protezione civile a supporto della comunità e del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Protezione civile: "Incertezza sui fondi" CASO FAMÍLIA AGUIAR A REVIRAVOLTA: Áudios de Ameaça e a Rede de Apoio do PM Cristiano! Notizie correlate Leggi anche: Autonomia, primo sì del Governo. Alla Regione la protezione civile e flessibilità sui fondi per la sanità Leggi anche: Carta del docente, incertezza totale sui fondi. Caso (M5S): “Ritardo grave. Il Governo chiarisca subito importo, copertura e data certa di attivazione” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Caso Protezione civile: Incertezza sui fondi; Allerta meteo oggi 21 aprile 2026 | Gialla su 6 regioni, Lombardia compresa: le previsioni. Caso Protezione civile, un'ombra sul Giro d'ItaliaLa Regione interverrà con una norma che tuteli le spese legali per sindaci e volontari e poi con la norma per metterli in sicurezza nelle attività di Protezione civile stralciando l’applicazione delle ... rainews.it Protezione civile: Riccardi, piÃ¹ tutele per sindaci e volontariSalvaguardato modello Fvg fondato sui primi cittadini Udine, 28 gennaio - La Regione ha intrapreso una strada complessa per trovare una sintesi normativa che salvaguardasse il ruolo di sindaci e ... ilgazzettino.it La Farnesina assicura di seguire il caso della donna italiana da mesi e di garantire assistenza legale e protezione. L'appello disperato sui social: «Ho solo cercato di proteggere mia figlia» - facebook.com facebook