Carta del docente incertezza totale sui fondi Caso M5S | Ritardo grave Il Governo chiarisca subito importo copertura e data certa di attivazione

Antonio Caso, deputato del Movimento 5 Stelle, lancia l’allarme sul blocco totale della Carta del docente per il biennio 20252026. A poche settimane dalla ripresa delle attività, non ci sono ancora date ufficiali né importi certi, e si teme che il budget possa essere ridotto a soli 375 euro. Caso chiede al Governo di fare chiarezza subito, spiegando quanto e quando arriveranno i fondi.

Antonio Caso (M5S) denuncia il blocco totale della Carta del docente 20252026. A febbraio mancano date e importi ufficiali, con il rischio di un taglio a 375 euro. Il deputato chiede chiarimenti sui ritardi degli accreditamenti passati e l'estensione necessaria del bonus al personale ATA. Carta del docente, istruzioni Uffici Scolastici per attivazione in seguito a sentenza. Questa mattina gli Uffici Scolastici hanno aggiornato le istruzioni per attivare la Carta del docente, dopo le recenti sentenze che hanno coinvolto alcuni insegnanti. Carta docente, gennaio si è chiuso senza il decreto con l'importo del bonus 2025/26. A gennaio non c'è ancora il decreto con il bonus 202526. Carta docente: a febbraio ancora nulla. Carta Docente 2026: Bonus ancora bloccato a gennaio, cresce l'incertezza tra gli insegnanti. Carta del Docente, che fine ha fatto? Esplode la protesta: è bene che il Ministero chiarisca. Carta del docente, ritardo senza fine: bonus fermo e formazione a rischio. Il decreto attuativo della Carta del docente non arriva, gli importi restano ignoti e migliaia di insegnanti non riescono a programmare corsi. Carta docente 2025/2026, sindacati sul piede di guerra. La Camera dei Deputati ha approvato il Decreto Scuola che introduce novità significative per la Carta docente 2025/2026, ma la misura continua a essere al centro di polemiche. Cresce l'attesa per l'accredito del Bonus Carta docente per l'anno scolastico 2025/26. Dopo la delusione della mancata pubblicazione del decreto entro la data del 30 gennaio, l'unico punto di riferimento saranno le indicazioni del Ministero.

