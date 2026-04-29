Caso Poggi | Sempio convocato a Pavia l’accusa cambia rotta

Il 6 maggio, Andrea Sempio è stato convocato a Pavia per essere ascoltato in relazione all'omicidio di Chiara Poggi. La Procura ha deciso di rivedere le proprie ipotesi accusatorie nei confronti di Sempio, modificando l'inquadramento del caso e spostando l’attenzione su una possibile revisione del procedimento relativo all’altro imputato. La vicenda, che ha coinvolto diverse fasi processuali, si sta dunque evolvendo in una nuova direzione.

? Cosa sapere Andrea Sempio è convocato a Pavia il 6 maggio per l'omicidio di Chiara Poggi.. L'accusa diretta verso Sempio spinge la Procura a chiedere la revisione del caso Stasi.. Mercoledì 6 maggio alle ore 10, Andrea Sempio dovrà presentarsi presso la Procura di Pavia per rispondere delle nuove indagini riguardanti l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Il trentottenne è stato ufficialmente convocato dai magistrati pavesi nell’ambito di un filone investigativo che ha portato alla modifica dei capi d’imputazione. Nelle attuali procedure, l’accusa di omicidio volontario viene contestata direttamente all’amico del fratello della vittima, eliminando la precedente formulazione che vedeva il coinvolgimento in concorso con altri soggetti ignoti o con Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Poggi: Sempio convocato a Pavia, l’accusa cambia rotta Notizie correlate Andrea Sempio unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: cambia l’accusa, convocato il 6 maggioDelitto Garlasco, cosa cambia nel nuovo filone d’inchiesta Andrea Sempio è ora l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nel nuovo filone... Garlasco, pm Pavia: Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi. Convocato il 6 maggioLa Procura di Pavia ha modificato il capo d’imputazione nella nuova indagine sull’ omicidio di Chiara Poggi , uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Garlasco, per Sempio è l'ora decisiva. I pm pronti a scoprire le carte: Non è stato Stasi a uccidere Chiara Poggi, ecco perché; Garlasco, Sempio e Marco Poggi, il presunto legame intimo; Caso Garlasco, la mossa dei pm di Pavia: verso la revisione del processo a Stasi. Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura il 6 maggio. Ha ucciso Chiara Poggi da soloAndrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 2007. Dovrà compa ... ansa.it Caso Garlasco, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso da solo Chiara PoggiIindagato nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì prossimo alle ore 10 ... tg24.sky.it GARLASCO - Possibile svolta nel caso Poggi: i magistrati valutano la revisione del processo Stasi su nuovi documenti. - facebook.com facebook Garlasco, possibile svolta nel caso di Chiara Poggi. Una possibile revisione del processo x.com