I risultati dell’esame sui vetrini effettuato a Bari hanno confermato la presenza di danni causati dalla ricina sulle vittime Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. L’analisi ha evidenziato la presenza di questa sostanza, rafforzando le ipotesi di un attacco chimico avvenuto nel caso di Pietracatella. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e le modalità dell’episodio.

? Cosa sapere Esame dei vetrini a Bari conferma danni da ricina su Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi.. L'analisi microscopica ridimensiona la responsabilità dei tre medici indagati per il caso Pietracatella.. Il consulente medico Pietrantonio Ricci ha confermato questo pomeriggio a Bari che l’esame dei vetrini prelevati dai corpi di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi mostra danni tossici a fegato e pancreas. L’accertamento tecnico, condotto presso il Policlinico di Bari, ha riportato alla luce dettagli cruciali sulle cause della morte delle due donne di Pietracatella. Durante le circa due ore di analisi al microscopio, i campioni organici analizzati hanno rivelato segni evidenti di un attacco chimico mirato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Pietracatella: i vetrini confermano l’attacco chimico alle vittime

Notizie correlate

Madre e figlia morte a Pietracatella: i vetrini confermano la pista della ricina, fegato e pancreas devastati«Ci sono dei segni importanti di interessamento di alcuni organi bersaglio», cioè «fegato e pancreas», «di origine chiaramente tossica».

Tragedia a Pietracatella: analisi confermano la ricina nelle vittimeLe analisi tossicologiche condotte sul caso che ha colpito una famiglia di Pietracatella, portando alla morte di una madre e della sua quindicenne...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Morte avvelenate, oggi accertamenti sul telefono di Alice Di Vita; Caso Pietracatella, acquisito il telefono di Alice Di Vita; Avvelenate con la ricina, l’analisi dei vetrini e le chat della sorella con 11 fra parenti e amici; Madre e figlia morte a Campobasso, tutto quello che sappiamo: dalla ricina ai nuovi accertamenti.

A Bari l’esame dei vetrini, danni compatibili con veleno. Il medico legale chiede 30 giorni in più, dal Maugeri stop ai testAl Policlinico di Bari esaminati i vetrini istologici alla presenza dei consulenti. Il medico legale Benedetta De Luca: Reperti compatibili anche senza lesioni specifiche. Proroga per la relazione f ... primonumero.it

Policlinico di Bari, caso delle donne di Pietracatella (CB) morte avvelenate: per il medico legale analisi istologica decisiva come l’autopsiaAl Policlinico di Bari si approfondisce il caso delle due donne morte per sospetta ricina, centrale l’esame istologico ... trmtv.it

La procura di Larino haaffidato un nuovo incarico al Centro Antiveleni di Pavia sulcaso di Pietracatella. Dopo la trasferta della procuratriceElvira Antonelli, arriva da fonti ufficiali la conferma della nuovaconsulenza richiesta sul caso dell'avvelenament - facebook.com facebook

La procura di Larino ha affidato un nuovo incarico al Centro Antiveleni di Pavia sul caso di Pietracatella. Dopo la trasferta della procuratrice Elvira Antonelli, arriva da fonti ufficiali la conferma della nuova consulenza richiesta sul caso dell'avvelenamento con x.com