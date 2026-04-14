Tragedia a Pietracatella | analisi confermano la ricina nelle vittime

A Pietracatella, tra il 27 e il 28 dicembre, una madre e una ragazza quindicenne sono morte in circostanze ancora sotto indagine. Le analisi tossicologiche svolte sui corpi delle vittime hanno evidenziato la presenza di ricina, una sostanza altamente tossica. La scoperta ha portato gli inquirenti a proseguire le indagini per chiarire le cause di questa tragedia.

Le analisi tossicologiche condotte sul caso che ha colpito una famiglia di Pietracatella, portando alla morte di una madre e della sua quindicenne tra il 27 e il 28 dicembre scorso, indicano la presenza di ricina nell’organismo delle due vittime. Gli esiti emersi dall’ospedale Cardarelli di Campobasso sono ora al centro di un delicato percorso di conferma scientifica, mentre per Gianni Di Vita, marito e padre delle donne decedute, i test hanno invece dato esito negativo rispetto alla medesima sostanza. I dettagli clinici e l’attesa dei verbali ufficiali di Pavia. Il quadro che emerge dalle indagini mediche offre nuovi elementi per comprendere la tragedia avvenuta lo scorso fine anno all’ospedale Cardelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Pietracatella: analisi confermano la ricina nelle vittime Il giallo di Pietracatella, gli esami confermano: Gianni Di Vita negativo alla ricina. Altre 5 persone in questuraCampobasso, 14 aprile 2026 – Filtrano nuove indiscrezioni sugli esami tossicologici, step chiave nell’inchiesta sul giallo di Pietracatella: i test... Il duplice omicidio di Campobasso: «Niente ricina nelle analisi del marito»Elvira Antonelli, la procuratrice di Larino, è la titolare dell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita,... Temi più discussi: Tragedia di Pietracatella, l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incarico; Gianni e Alice Di Vita in questura, interrogatorio fiume per i due sopravvissuti alla tragedia; Giallo Pietracatella: interrogatori senza sosta in Questura; Il giallo di Pietracatella: non ci sarebbero tracce di ricina nel sangue di Gianni Di Vita. Il giallo di Pietracatella: non ci sarebbero tracce di ricina nel sangue di Gianni Di VitaA Pietracatella si indaga per duplice omicidio e arrivano notizie sulle analisi fatte su Gianni di Vita. Non ci sarebbero tracce di ricina nel suo sangue ... ultimenotizieflash.com Madre e figlia morte avvelenate: sopralluogo della polizia a PietracatellaIn settimana la relazione del Centro Antiveleni dirà se è stata usata la ricina ... msn.com Cinquant'anni fa l'unico scudetto del Torino dopo la tragedia di Superga. Il 16 maggio un evento che vedrà protagoniste le vecchie glorie granata. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Piemonte https://www.rainews.it/tgr/piemonte - facebook.com facebook Tragedia a Mirafiori: anziana travolta e uccisa da un pirata della strada x.com