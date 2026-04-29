A Rimini si svolge un confronto tra Manuela e Romina, due testimoni coinvolte nel caso Pierina. L'incontro si svolge ai raggi X, con un faccia a faccia che potrebbe influenzare il giudizio finale. La fase istruttoria si avvia verso la conclusione e l'attenzione si concentra sulle dichiarazioni rese dalle due donne. Le testimonianze sono state raccolte in tribunale e sono ora oggetto di analisi da parte degli inquirenti.

Rimini, 29 aprile 2026 – Qualsiasi sarà il peso che l’ultima testimonianza della fase istruttoria del processo a Louis Dassilva avrà nell’indirizzare il parere dei giudici della Corte d’Assise di Rimini rispetto a una condanna o assoluzione dell’imputato, di sicuro ormai il genio è fuori dalla lampada. Non si torna indietro rispetto al ’faccia a faccia’ tra amiche, a questo punto ex, Manuela Bianchi e Romina Sebastiani. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacaomicidio-pierina-manuela-mentito-wje2txp1 Lunedì le due donne sono state messe l’una di fronte all’altra, letteralmente, dalla presidente Fiorella Casadei che ha voluto confrontare...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, confronto tra Manuela e Romina ai raggi X: il faccia a faccia che può pesare sul verdetto

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