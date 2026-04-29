Caso Pace alle Vallette | indagine aperta sul decesso del pentito

Il 16 marzo, nel carcere delle Vallette, è stato trovato senza vita un detenuto riconosciuto come pentito. La Procura di Torino ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio, dopo aver avviato i rilievi sull’accaduto. La morte ha suscitato attenzione, portando le autorità a esaminare le circostanze che hanno portato alla tragedia. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle eventuali responsabilità o cause del decesso.

? Cosa sapere Il pentito Bernardo Pace viene trovato morto il 16 marzo nel carcere delle Vallette.. La Procura di Torino indaga per istigazione al suicidio dopo il decesso del detenuto.. La Procura di Torino mantiene aperta l’indagine per istigazione al suicidio dopo il decesso di Bernardo Pace, avvenuto il 16 marzo scorso all’interno del carcere delle Vallette. Il detenuto di 62 anni, che aveva intrapreso da poco un percorso di collaborazione con la giustizia, è stato trovato senza vita nella sua cella situata al piano terra del padiglione E. L’uomo era stato precedentemente condannato a 14 anni di reclusione a Milano nell’ambito del processo Hydra, un procedimento giudiziario focalizzato sulle infiltrazioni tra camorra, mafia e ‘ndrangheta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Pace alle Vallette: indagine aperta sul decesso del pentito Notizie correlate Latina, mistero sul decesso dell’ex pentito: indagini e cocaina?? Cosa sapere Antonio Del Nobile, ex pentito dei Sinesi-Francavilla, trovato morto nella sua casa di Latina. Lecce, morte sospetta in clinica: indagine sul decesso del 29enne? Cosa sapere Lecce, indagine sulla morte del 29enne Marzulli dopo intervento al cuore in clinica privata. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Bernardo Pace, l’ultimo viaggio nel silenzio: funerali in Sicilia; Niente 'inchini' e corsa verso il cimitero: così è stato sepolto il boss che stava parlando con i magistrati, morto a Torino; Pentito morto in carcere Torino, inchiesta resta per istigazione al suicidio; Trapani, funerali blindati per il pentito Bernardo Pace. Restano i dubbi sulla morte. E’ bufera per il caso della grazia a Nicole Minetti Sembra non esserci pace per il ministero della Giustizia, tornato nell’occhio del ciclone. Questa volta il motivo è il caso della grazia concessa a Nicole Minetti dal Presidente della Repubblica. Una storia sulla qu - facebook.com facebook