Lecce morte sospetta in clinica | indagine sul decesso del 29enne

A Lecce, un giovane di 29 anni è deceduto dopo aver subito un intervento al cuore in una clinica privata. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. La famiglia ha presentato una denuncia e sono in corso esami autoptici. La clinica è stata posta sotto sequestro mentre si attendono i risultati delle analisi mediche.

? Cosa sapere Lecce, indagine sulla morte del 29enne Marzulli dopo intervento al cuore in clinica privata.. Procura di Lecce ipotizza omicidio colposo in attesa degli esiti istologici entro 60 giorni.. Il 16 aprile scorso, il ventunenne Marzulli è venuto a mancare in una clinica privata di Lecce solo due giorni dopo aver subito un intervento chirurgico al cuore per correggere una malformazione congenita. La Procura della di Lecce ha ora aperto un’inchiesta per ricostruire l’accaduto e accertare le responsabilità legate alla morte del giovane originario di Francavilla Fontana. Seduti qui, tra il rumore dei cucchiai e il profumo del caffè che sale dai vicoli, ci si ferma a pensare a quanto la vita possa scivolare via in un attimo, proprio quando pensavi di aver finalmente messo al sicuro il battito di un cuore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, morte sospetta in clinica: indagine sul decesso del 29enne Notizie correlate Andria: morte sospetta, listeria? Indagine in corsoUn decesso verificatosi ad Andria il 9 marzo scorso ha scatenato un’indagine della Procura di Trani per verificare una possibile infezione da... Morte ex comandante Carabinieri: indagine per sospetta malasanitàUn’inchiesta della Procura di Castrovillari è stata avviata per accertare le responsabilità legate alla morte di Leonardo De Leo, avvenuta presso... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Morte sospetta alla Clinica Città di Lecce, si indaga; Mal di testa e vertigini, poche ore dopo muore: il 21enne stava studiando in Europa. L'ultimo messaggio agli amici; Morte dopo la TAC coronarica: indagine sul caso di Tricase; Morte in ospedale aperta un’inchiesta per omicidio colposo Disposta l’autopsia. Morte sospetta alla Clinica Città di Lecce, si indagaSi era recato presso la clinica Città di Lecce per sostenere un intervento chirurgico di routine al cuore. Angelo Marzulli, 29 anni, di Francavilla Fontana aveva scelto la clinica salentina per risolv ... trmtv.it Lecce, 17enne si spara alla testa: indagini sulla tragedia in casaStando alle indiscrezioni dell ‘Adnkronos, a Lecce un ragazzo di 17 anni, di origine bulgara, ha perso la vita dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile partito da una pistola trovata nell ... notizie.it https://www.trnews.it/h944 Vi raccontiamo una vicenda che ha per protagonista, suo malgrado, una persona diversamente abile, costretta ad attraversare i binari della stazione ferroviaria di Lecce con tutti in rischi del caso. "È una situazione pericolosa e grotte - facebook.com facebook Lecce, Angelo Marzulli morto a 29 anni dopo intervento al cuore: altri 60 giorni per avere risposte dall'autopsia x.com