Latina mistero sul decesso dell’ex pentito | indagini e cocaina

A Latina, è stato trovato morto in casa l’ex pentito Antonio Del Nobile, noto per aver collaborato con le forze dell'ordine. Le autorità stanno conducendo indagini sulla sua morte, che si sono concentrate anche sul suo coinvolgimento nel mondo della droga, in particolare sulla presenza di cocaina. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo alle circostanze del decesso o alle prove raccolte.

?? Cosa sapere Antonio Del Nobile, ex pentito dei Sinesi-Francavilla, trovato morto nella sua casa di Latina. La Procura dispone l'autopsia dopo il rinvenimento di dosi di cocaina nell'abitazione. I carabinieri della compagnia di Latina stanno indagando sulla morte di Antonio Del Nobile, il cinquantaseienne soprannominato Il cinese, rinvenuto senza vita nella sua abitazione di via Monte Terminillo. L'uomo, originario di Orta Nova e legato in passato al clan Sinesi-Francavilla, era diven .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina, mistero sul decesso dell’ex pentito: indagini e cocaina Notizie correlate Uomo trovato morto in casa in una pozza di sangue: mistero sul decesso. Non si esclude l'omicidioMONTICELLO CONTE OTTO (VICENZA) - Giallo nell'hinterland nord di Vicenza, dove un uomo di 64 anni è stato trovato morto in casa la mattina di giovedì... Custode della villa Lavazza trovato morto, mistero sul decesso di Ronald Adarlo: ipotesi "infortunio mortale"Nella villa della famiglia Lavazza è stato trovato morto il giardiniere e custode Ronald Adarlo, un filippino di 50 anni. Una raccolta di contenuti Si parla di: Mistero sulla morte del pentito della mafia foggiana che abitava a Latina; Pentito della mala foggiana trovato morto a Latina: indagini in corso.