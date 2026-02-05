Regione Campania nomine in salita | le commissioni tra fragilità veleni e vecchi equilibri
La politica in Regione Campania si muove lentamente e tra tensioni. Le commissioni vengono riassegnate, ma i giochi sono sempre gli stessi. Alla fine, si è formato un assetto che tutti conoscono, anche se nessuno si sente di rivendicarlo apertamente. La sensazione è che, sotto la superficie, le fragilità e i vecchi equilibri continuino a dominare il panorama politico locale.
Alla fine, come spesso accade nelle liturgie della politica regionale, la montagna ha partorito un assetto che tutti conoscevano e che nessuno rivendica davvero.Le commissioni consiliari della Regione Campania vengono assegnate dopo giorni di trattative, tensioni e ultimatum, con un risultato che.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
