Regione Campania nomine in salita | le commissioni tra fragilità veleni e vecchi equilibri

La politica in Regione Campania si muove lentamente e tra tensioni. Le commissioni vengono riassegnate, ma i giochi sono sempre gli stessi. Alla fine, si è formato un assetto che tutti conoscono, anche se nessuno si sente di rivendicarlo apertamente. La sensazione è che, sotto la superficie, le fragilità e i vecchi equilibri continuino a dominare il panorama politico locale.

Alla fine, come spesso accade nelle liturgie della politica regionale, la montagna ha partorito un assetto che tutti conoscevano e che nessuno rivendica davvero.Le commissioni consiliari della Regione Campania vengono assegnate dopo giorni di trattative, tensioni e ultimatum, con un risultato che. Tra veleni e sgambetti è crisi centrodestra pugliese. Faida FdI sulle nomine La crisi nel centrodestra pugliese si fa sempre più acuta. Regione Puglia, definite le Commissioni consiliari: tra i presidenti c'è anche Tutolo Questa mattina, la maggioranza del Consiglio regionale della Puglia ha ufficializzato le composizioni delle Commissioni. Tre magistrati in Regione Campania nominati da Fico. C'è anche il giudice della sentenza Garlasco in Cassazione; Regione, i primi provvedimenti della Giunta Fico: bando per il nuovo direttore del Ruggi; Nuove nomine in Regione, arrivano tre magistrati; Teatro Trianon, Fico proroga il bando e cambia metodo sulle nomine della Regione Campania. Consiglio regionale della Campania, definiti i nuovi assetti delle commissioniDefiniti i vertici delle otto commissioni del Consiglio regionale della Campania. Dal bilancio alla sanità, tutti i nomi dei nuovi presidenti nominati Nuove nomine in Regione, arrivano tre magistratiFico ha nominato De Falco vicario del Capo di Gabinetto, Fumo nuovo consigliere per la semplificazione normativa e Tuccillo consigliera per le politiche sociali Il governatore frena le manovre intorno all'agenzia per il turismo della Regione Campania

