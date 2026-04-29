Caso Minetti Nordio in Uruguay da Cipriani | ‘Non esiste al mondo’

Ieri sera, a "Carta Bianca", il ministro Nordio risponde alle dichiarazioni di Sigfrido Ranucci: "Non sono mai stato ospite di Cipriani e Minetti in Uruguay per perorare la causa della grazia. Non esiste al mondo" L’ex consigliera regionale della LombardiaNicole Minettiè al centro del clamore mediatico negli ultimi giorni. Condannata perfavoreggiamento alla prostituzionenel 2019 e perpeculatonel 2021, a febbraio ha ricevuto lagrazia dal presidente della Repubblica. Tuttavia dopo un’inchiesta deIl Fatto Quotidiano, il Quirinale ha deciso di rivedere il provvedimento chiedendo chiarimenti alministero della Giustizia. Il focus si è quindi spostato sull’operato del dicastero e sul ministroCarlo Nordio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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