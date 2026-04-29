Il caso riguardante la grazia concessa a Nicole Minetti presenta ancora due aspetti poco chiari, collocati all’inizio e alla fine del procedimento. La decisione è stata firmata dal Presidente della Repubblica il 18 febbraio scorso. Questi punti oscuri riguardano le fasi iniziali e finali dell’iter che ha portato alla concessione della grazia. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra gli osservatori.

Si collocano esattamente al principio e alla conclusione dell’iter, i due punti ancora oscuri nella grazia concessa il 18 febbraio scorso dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Nicole Minetti. Il caso politico-istituzionale è deflagrato dopo l’inchiesta di Thomas Mackinson sul Fatto Quotidiano, in seguito alla rivelazione dell’atto presidenziale da parte della trasmissione televisiva Mi Manda Rai Tre (10 aprile). Il provvedimento del Quirinale ha sollevato dai servizi sociali la Minetti, ex consigliere della Regione Lombardia e condannata in via definitiva a 3 anni 11 mesi per i processi Ruby-bis (le “olgettine” delle feste di...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Caso Minetti, i due veri punti oscuri

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