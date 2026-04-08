I familiari di Lorena Paolini, una donna di 53 anni trovata senza vita nella sua casa di Ortona, hanno contestato l’archiviazione del caso, sostenendo che non si tratti di un suicidio e evidenziando diversi punti oscuri nella vicenda. La morte della donna ha riacceso l’interesse delle autorità giudiziarie, che ora devono fare luce su questa vicenda ancora avvolta da dubbi.

La morte di Lorena Paolini, la 53enne trovata senza vita nella sua abitazione di Ortona, in provincia di Chieti, torna al centro dell’attenzione giudiziaria. I familiari della donna si oppongono alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, che si basa sull’ipotesi di suicidio, e attraverso consulenze tecniche di parte mettono in discussione la ricostruzione ufficiale. Secondo i legali, emergono elementi ritenuti incompatibili con un gesto volontario e capaci di riaprire interrogativi sulla dinamica del decesso. Al centro della contestazione ci sono i risultati dell’autopsia e, in particolare, i segni rilevati sul collo della vittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Lorena Paolini, i familiari contestano l’archiviazione: “Non è suicidio, troppi punti oscuri”

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MORTE DI LORENA PAOLINI: "INDAGINI INCOMPLETE E ORIENTATE" Oggi dalle : non perdere … Ecco perché si chiede al giudice di non archiviare il caso A cura di Paola Peluso : - facebook.com facebook

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