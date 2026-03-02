Garlasco arma mai trovata e orari incerti | i punti oscuri che riaccendono il caso

Il caso di Garlasco rimane irrisolto, con l’arma del delitto ancora sconosciuta e gli orari degli eventi poco chiari. La scena del crimine non ha mai restituito tracce certe e le indagini non hanno portato alla scoperta di prove definitive. Le testimonianze raccolte sono state ambigue e non hanno chiarito i momenti chiave della vicenda. La mancanza di elementi concreti mantiene aperto il mistero.

Niente da fare, il delitto di Garlasco continua a sollevare domande senza risposta. E mentre la procura di Pavia attende di valutare la consulenza dell'anatomopatologa forense Cristina Cattaneo, depositata la scorsa settimana, due nodi restano particolarmente intricati: l'orario esatto della morte di Chiara Poggi e il numero di oggetti impiegati per ucciderla. Facciamo un passo indietro nel tempo. Siamo nel 2009, e nel processo di primo grado, conclusosi con l'assoluzione di Alberto Stasi, il giudice Stefano Vitelli stima che la 26enne sia stata uccisa in una finestra temporale molto precisa, tra le 9:12 e le 9:35. Il primo orario corrisponderebbe alla disattivazione dell'allarme di casa, il secondo alla chiamata senza risposta sul cellulare della vittima.