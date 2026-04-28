Il pubblico ministero di Milano ha dichiarato che sono in corso verifiche urgenti su fatti considerati gravissimi nel caso Minetti. Le indagini, che coinvolgono anche la polizia internazionale, sono ancora in fase di sviluppo. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui risultati ottenuti finora o sui possibili sviluppi futuri. La situazione resta sotto attenzione mentre le autorità continuano le attività investigative.

L’ultima notizia sul caso Minetti è che le indagini sono ancora in corso, anche con il coinvolgimento della polizia internazionale. Dopo gli accertamenti celeri del ministero della Giustizia, che ha confermato la versione iniziale, adesso sono in corso quelli della Procura generale della Corte d’Appello di Milano, di concerto con l’Interpol. Andiamo con ordine. A febbraio è stata concessa la grazia dal capo di Stato Sergio Mattarella a Nicole Minetti, che era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Il provvedimento di clemenza è stato attivato a causa della sua situazione familiare, in particolare per le condizioni di salute di un minore oltreoceano.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caso Minetti, il pg di Milano: «Verifiche urgenti su fatti gravissimi, possiamo cambiare parere»

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