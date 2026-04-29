In un procedimento legale riguardante un caso a Milano, la difesa di un imputato ha presentato una richiesta al tribunale superiore per ottenere la restituzione di alcuni dispositivi sequestrati durante un blitz. La questione riguarda la possibilità di un furto di dati dai dispositivi e il rischio che questi possano essere compromessi. La richiesta fa parte delle procedure per chiarire la legittimità del sequestro e la tutela delle informazioni contenute.

? Cosa sapere La difesa di Domenico Aiello chiede al Riesame la restituzione dei dispositivi sequestrati a Milano.. Il ricorso contesta l'uso di chiavi di ricerca su sette anni di dati privati.. I magistrati del tribunale del Riesame hanno ricevuto ieri mattina la richiesta di Domenico Aiello per ottenere la restituzione dei dispositivi informatici sequestrati dalla Guardia di finanza, dopo il blitz operativo avvenuto il 31 marzo che ha coinvolto Christian Malangone e diversi profili apicali dell’urbanistica e dei club milanesi. La battaglia legale si gioca sulla gestione dei dati digitali estratti dai telefoni e dai computer dei soggetti indagati, un archivio che secondo la difesa contiene una mole di informazioni sproporzionata rispetto all’oggetto dell’indagine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Meazza: difesa contro il blitz, il rischio di un furto di dati

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