Caso Bellavia la difesa del consulente | Chiarito tutto nessun trattamento indebito di dati

Gian Gaetano Bellavia, il commercialista coinvolto nel caso dell’archivio rubato, ha chiarito di non aver mai trattato dati in modo illecito. Le accuse di divulgazione di informazioni riservate e violazione della privacy sono state respinte con fermezza dal consulente, che sostiene di aver rispettato le norme. Bellavia ha anche spiegato di aver fornito solo consulenze legate alle procedure, senza mai accedere o divulgare dati sensibili. La sua difesa sottolinea che tutte le attività svolte sono state trasparenti e conformi alla legge.

Gian Gaetano Bellavia, commercialista e consulente di pm e giudici indagato per violazione della privacy, ha respinto con fermezza le accuse di trattamento illecito di dati personali e divulgazione di informazioni riservate, emerse dopo il caso dell’archivio rubato contenente oltre un milione di file. L’archivio, sottratto dalla sua ex collaboratrice, Valentina Varisco, ora a processo, ha sollevato un polverone mediatico e politico, compreso il cosiddetto “papello” con nomi di imprenditori, politici e vip. L’avvocato Luca Ricci ribadisce che “non vi è stato alcun trattamento indebito di dati personali: nel computer dello studio Bellavia Ferradini, i cui contenuti sono stati illecitamente copiati dalla ex collaboratrice Varisco, vi sono relazioni di consulenza tecnica svolte dal professionista su casi complessi e fondate su allegati che – in quanto oggetto del lavoro del commercialista – venivano tenute nell’archivio storico dello studio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

