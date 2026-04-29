Caso Leo Calcina | riapre l’indagine su stalking e chat killer

Riapre l’indagine sul caso Leo Calcina, coinvolgendo accuse di stalking e istigazione al suicidio. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di riaprire le indagini e la Procura di Ancona esaminerà le conversazioni su WhatsApp per chiarire eventuali responsabilità tra gli adolescenti coinvolti. La decisione arriva dopo alcuni approfondimenti sulle comunicazioni digitali e sui comportamenti dei giovani nel contesto delle accuse.

? Cosa sapere Il gip riapre indagini per stalking e istigazione al suicidio sul caso Leo Calcina.. La Procura di Ancona analizzerà le chat WhatsApp per accertare le responsabilità degli adolescenti.. Il gip Sergio Cutrona ha disposto la riapertura delle indagini per stalking e istigazione al suicidio riguardanti la scomparsa di Leonardo Calcina, il quindicenne di Senigallia che nel 2024 si tolse la vita utilizzando l’arma in dotazione al padre, un agente della Polizia Municipale. La decisione del tribunale dei minori mette in discussione la precedente richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, dando ragione alle istanze presentate dalla famiglia del ragazzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Leo Calcina: riapre l’indagine su stalking e chat killer Notizie correlate Paolo Mendico, 4 studenti indagati per stalking: chat choc e sospetti su omissioni della scuolaPerché quattro studenti sono indagati per stalking per la morte di Paolo Mendico? La Procura per i Minorenni di Roma ha iscritto nel registro degli... “Dietro i killer di Attanasio e Iacovacci un traffico illecito di visti”: un supertestimone riapre il caso in CongoA cinque anni dal tragico omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci e del collaboratore Mustapha...