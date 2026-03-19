Dietro i killer di Attanasio e Iacovacci un traffico illecito di visti | un supertestimone riapre il caso in Congo

Un supertestimone ha rivelato che dietro l’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere iacovacci ci sarebbe un traffico illecito di visti. L’episodio risale a cinque anni fa in Congo, e la testimonianza riapre il caso, portando alla luce nuovi dettagli sulla vicenda. La procura ha avviato approfondimenti per verificare le affermazioni.

A cinque anni dal tragico omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci e del collaboratore Mustapha Milambo, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe ha presentato un esposto presso il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma che descrive – si legge nel verbale di denuncia – “situazioni penalmente rilevanti”, con testimonianze e prove documentali. I materiali documentano “un presunto traffico illecito di visti italiani” attivo a Kinshasa che “potrebbe portare nuovi sviluppi finora sconosciuti i n relazione alle circostanze che hanno determinato l’uccisione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Dietro i killer di Attanasio e Iacovacci un traffico illecito di visti”: un supertestimone riapre il caso in Congo Articoli correlati Omicidio Attanasio, spunta l’ennesima pista: “Aveva scoperto il racket dei visti italiani in Congo”Limbiate (Monza Brianza), 19 marzo 2026 – Un presunto traffico illecito di visti di italiani attivo a Kinshasa, capitale del Congo, dietro l'omicidio... Alla Farnesina la cerimonia in omaggio di Luca Attanasio e Vittorio IacovacciSi è svolta nella memoria di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci la cerimonia che nel pomeriggio di oggi si è tenuta nella sede della Farnesina a... Una raccolta di contenuti su Dietro i killer di Attanasio e... Discussioni sull' argomento Agguato di camorra ad Arzano, dietro c’è il racket di Pasqua: vertice in Prefettura; Locride, scoperto bunker dietro la parete di una casa; Allarme attentati: caccia alla gang che arruola minori online; Mostro, l’ex ispettore Zaccaria: Non credo a un unico killer. Per alcune vittime si ipotizzò una vendetta della malavita. Danilo Restivo, il killer di Elisa Claps forse dietro un altro femminicidio in GbPotrebbe esserci Danilo Restivo, già condannato in Italia per l’uccisione della 16enne Elisa Claps a Potenza nel 1993, dietro la morte di una studentessa sudcoreana di nome Jong-Ok Shin, accoltellata ... ilfattoquotidiano.it Diego Daddì rivela i motivi dietro la rottura con Elga Enardu: https://fanpa.ge/tDMqA - facebook.com facebook CdS - #Inter, Stankovic jr pronto al ritorno: motivi anche tattici dietro alla scelta. Cessione Solo in un caso x.com