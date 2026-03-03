Paolo Mendico 4 studenti indagati per stalking | chat choc e sospetti su omissioni della scuola

Quattro studenti sono stati indagati per stalking in relazione alla morte di Paolo Mendico. Secondo le ricostruzioni, ci sarebbero chat inquietanti e sospetti riguardo a eventuali omissioni da parte della scuola. Le indagini sono scese nel dettaglio delle conversazioni online e delle responsabilità delle istituzioni scolastiche coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità competenti.

Perché quattro studenti sono indagati per stalking per la morte di Paolo Mendico? La Procura per i Minorenni di Roma ha iscritto nel registro degli indagati quattro compagni di classe, oggi tra i 16 e i 17 anni, con l’ipotesi di stalking. Il capo d’imputazione provvisorio parla di “condotte reiterate” fatte di insulti, offese e minacce, tali da provocare nel ragazzo “un perdurante e grave stato di ansia”, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita. Non semplici prese in giro, ma un presunto accerchiamento costante. Una pressione psicologica che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver contribuito al gesto estremo. Secondo quanto emerge dagli atti, Paolo sarebbe stato deriso per la sua statura, il fisico esile e i lunghi capelli biondi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paolo Mendico, 4 studenti indagati per stalking: chat choc e sospetti su omissioni della scuola Morte Paolo Mendico, quattro studenti indagati per stalkingSvolta investigativa sul suicidio di Paolo Mendico, lo studente di 14 anni originario di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, che l’11... Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalkingQuattro compagni di classe sono indagati in relazione alla morte di Paolo Mendico. Approfondimenti e contenuti su Paolo Mendico Temi più discussi: Paolo suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking: Deriso e insultato a scuola; Tragedia di Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalking; Studente morto suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking; Caso Mendico, quattro studenti indagati per stalking. Morte Paolo Mendico: quattro studenti indagati per stalkingLa Procura minorile iscrive adolescenti per presunti atti persecutori legati alla morte del 14enne di Santi Cosma e Damiano ... rainews.it Caso Paolo Mendico, indagati 4 compagni per stalkingSvolta nel caso del 14enne suicida a Fondi: indagati quattro coetanei. Il dolore della famiglia e la bufera disciplinare sulla scuola tra accuse di bullismo e smentite. skuola.net A quasi sette mesi dalla morte di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che l’11 settembre 2025 si è tolto la vita nella sua cameretta poche ore prima dell’inizio della scuola, le inchieste avviate dalle Procure di Cassino e dei Minori di Roma entr - facebook.com facebook Svolta nella storia di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che l’11 settembre dello scorso anno si tolse la vita. Il ragazzino, poche ore prima dell'inizio della scuola, potrebbe aver ricevuto messaggi offensivi da qualche suo compagno di classe x.com