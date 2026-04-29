In Senato, i membri del Movimento 5 Stelle hanno indossato spille per sostenere i lavoratori della Fondazione La Fenice. Questa iniziativa mira a portare l’attenzione sulla situazione dei dipendenti coinvolti nella vicenda. La scelta di utilizzare le spille è stata adottata come simbolo di solidarietà durante la discussione in aula. La situazione dei lavoratori resta al centro delle attenzione legislative in questa fase.

? Cosa sapere Il M5S in Senato indossa spille per difendere i lavoratori della Fondazione La Fenice.. La protesta segue la nomina di Beatrice Venezi e le critiche al Ministero della Cultura.. Il capogruppo del M5s al Senato, Luca Pirondini, ha denunciato in aula domenica la fine di una gestione definita imbarazzante riguardante la nomina di Beatrice Venezi alla Fondazione teatro La Fenice di Venezia. L’intervento ha messo in luce le forti tensioni nate dalla decisione ministeriale, che secondo l’opposizione avrebbe causato gravi ripercussioni sulla struttura teatrale veneziana e sul benessere dei suoi dipendenti. Lo scontro tra politica e dignità professionale a Venezia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso La Fenice: il M5S in Senato difende i lavoratori con una spilla

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