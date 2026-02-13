Foss la protesta degli orchestrali | in concerto in borghese con la spilla dei colleghi de La Fenice

Foss, gli orchestrali di La Fenice scendono in piazza per protesta, indossando borghese e la spilla dei colleghi in assemblea. La loro richiesta di un cambiamento rapido, che porti alla fine del commissariamento e all’insediamento di un nuovo consiglio di amministrazione, resta senza risposta. Durante il concerto in strada, i musicisti hanno sottolineato l’urgenza di affrontare la crisi dell’ente lirico veneziano, che da mesi rimane bloccata senza progressi concreti.

La mobilitazione per altri due spettacoli: "Nessuna novità sulla fine del commissariamento e l’insediamento di un nuovo consiglio di amministrazione" Hanno sollecitato novità sulla richiesta della fine del commissariamento e l’insediamento di un nuovo consiglio di amministrazione, ma non hanno ottenuto le risposte richieste. I lavoratori della fondazione Orchestra sinfonica siciliana continuano ad esibirsi in borghese e anche loro portano la stessa spilla indossata dai colleghi dell’orchestra de La Fenice di Venezia, che simboleggia l’amore per la musica e la libertà dell’arte rispetto a tutte le forme di ingerenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Durante il concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia, gli orchestrali hanno esposto una spilla come forma di protesta contro Beatrice Venezi.

Una spilletta realizzata dagli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia, raffigurante una chiave di violino su sfondo giallo, sta riscuotendo grande successo.

