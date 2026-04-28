Il Movimento 5 Stelle al Senato ha indossato una spilla raffigurante i lavoratori del teatro La Fenice per protestare contro la nomina di Beatrice Venezi alla guida della fondazione teatrale. La manifestazione si è svolta domenica, subito dopo la conclusione di un dibattito acceso sulla scelta del governo. La critica si è concentrata sull’assegnazione della direzione, considerata da alcuni un esempio di gestione discutibile delle istituzioni culturali.

“Domenica si è chiuso un teatrino imbarazzante riguardante la scellerata nomina di Beatrice Venezi alla Fondazione teatro La Fenice. Una nomina che abbiamo sempre contestato per le modalità, non ci siamo mai permessi di entrare nel merito delle qualità artistiche del maestro. Una nomina frutto di due elementi caratterizzanti di questo governo e del ministero della cultura, incompetenza e arroganza, e che ha prodotto danni enormi alla Fondazione”. Così il capogruppo del M5s al Senato, Luca Pirondini, intervenendo in aula sulla “cacciata” di Beatrice Venezi dal teatro La Fenice di Venezia. La scelta, ha sottolineato, ha fatto danni “soprattutto ai lavoratori, da mesi bersaglio di offese da parte di personaggi che in un teatro d’opera non ci sono mai entrati”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezi, M5s al Senato con la spilla dei lavoratori della Fenice: “Chiuso teatrino imbarazzante. Per governo la cultura è un poltronificio”

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