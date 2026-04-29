Caso Gonzalez | l’Atlético blocca il riscatto torna la Juve

L’Atlético Madrid ha deciso di non procedere con il riscat da 32 milioni di euro per Nicolas Gonzalez, portando così a un ritorno alla Juventus. La società spagnola ha comunicato ufficialmente di non voler esercitare l’opzione di acquisto, lasciando in sospeso la situazione del giocatore. La decisione è stata confermata dopo settimane di trattative tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere L'Atlético Madrid valuta di non attivare il riscatto da 32 milioni per Nicolas Gonzalez.. Il mancato raggiungimento dei parametri agonistici apre la strada al ritorno alla Juventus.. L’Atlético Madrid valuta di non attivare la clausola per l’acquisto definitivo di Nicolas Gonzalez, rendendo il ritorno del giocatore alla Juventus la prospettiva più probabile per la prossima estate. Il calciatore argentino, approdato in Spagna con un prestito fino a giugno 2026, si trova al centro di una trattativa che potrebbe cambiare i piani di mercato della squadra di Madrid. L’accordo iniziale, siglato per un valore di 1 milione di euro con possibili incrementi legati ai bonus, prevedeva un obbligo di riscatto da 32 milioni di euro suddivisi in diverse rate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Gonzalez: l’Atlético blocca il riscatto, torna la Juve Notizie correlate Nico Gonzalez torna alla Juve? Il piano dell’Atletico per non far scattare l’obbligo di riscattoNico Gonzalez torna alla Juve? Il piano dell’Atletico per non far scattare l’obbligo di riscatto Camavinga alla Juve? Ecco l’ultima indiscrezione... Nico Gonzalez Atletico Madrid, quanto manca per il riscatto dell’ex Fiorentina: la Juve aspetta i 32 milionidi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto dell’argentino è a un passo: servono ancora poche presenze da 45 minuti per... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Occhio Juve, stasera possono svanire i 32 milioni di Nico Gonzalez: ecco perché; Nico Gonzalez gioca e segna una doppietta con l'Atletico Madrid: quanto manca per il riscatto dalla Juventus; La Juventus si interroga sul futuro di Nico Gonzalez: l'obbligo di riscatto si allontana ma l'Atletico Madrid ha un piano; Infortunio per Nico Gonzalez, l'Atletico riflette sul riscatto dalla Juve. Fabrizio Romano | Riscatto Nico Gonzalez, l’infortunio cambia tutto: i nuovi sviluppi!Riscatto Nico Gonzalez - Ulteriori novità sul riscatto di Nico Gonzalez dall'Aletico Madrid: c'è l'infortunio, che succede ora! fantamaster.it Futuro #NicoGonzalez All'interno dell'accordo tra #Juventus e #AtleticoMadrid c'è un obbligo di riscatto fissato a 32M€ che scatta nel caso in cui l'argentino dovesse giocare il 60% delle partite de #LaLiga e in queste partite deve fare almeno 45 minuti, cifra - facebook.com facebook Il processo è iniziato e la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha subito convocato Musk in aula per discutere se sia il caso di emettere un ordine restrittivo che gli impedisca di pubblicare contenuti sui social media riguardanti il processo. Questo elemento ent x.com