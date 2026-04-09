Nico Gonzalez torna alla Juve? Il piano dell’Atletico per non far scattare l’obbligo di riscatto

L'Atletico Madrid sta studiando una strategia per evitare che si concretizzi l'obbligo di riscatto di Nico Gonzalez, attualmente in prestito alla Juventus. La società spagnola ha messo in atto alcune mosse per modificare le condizioni dell'accordo e impedire il passaggio definitivo dell'esterno argentino alla Juventus. La situazione riguarda specificamente le clausole del contratto e le condizioni di utilizzo del giocatore.

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