Caso Glifosato | il piano di Trump e Bayer per salvare Roundup

Il governo degli Stati Uniti ha attivato il Defence Production Act per garantire la produzione di glifosato, sostanza chiave nel prodotto commerciale noto come Roundup, prodotto da una multinazionale chimica. La decisione arriva in risposta alle controversie legali che coinvolgono l’azienda e le numerose cause per presunti effetti nocivi sulla salute. La mossa mira a tutelare la continuità della produzione e a proteggere gli interessi dell’azienda coinvolta.

? Cosa sapere Trump invoca il Defence Production Act per tutelare Bayer e la produzione di glifosato.. La Farm Bill potrebbe impedire agli Stati di imporre etichette sui rischi cancerogeni.. Il Congresso degli Stati Uniti si prepara a votare la nuova Farm Bill, una normativa che per i prossimi cinque anni regolerà il settore agricolo, mentre l’amministrazione Trump mette in campo manovre legislative e giudiziarie per tutelare Bayer dalle cause legate al glifosato. La decisione politica potrebbe stabilire che le etichette dei pesticidi approvate dall'EPA prevalgano sulle norme dei singoli Stati, impedendo alle amministrazioni locali di imporre avvertenze sui rischi di cancro se l'agenzia federale non lo richieda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Glifosato: il piano di Trump e Bayer per salvare Roundup Notizie correlate Leggi anche: Glifosato, dalle leggi ai contenziosi: ecco come l’amministrazione Trump cerca di proteggere Bayer dalle cause legali Ancona: -35,9% di negozi. Il piano per salvare i centriLa crisi commerciale che colpisce i centri storici italiani ha raggiunto livelli allarmanti, con Ancona che registra una perdita del 35,9 per cento...