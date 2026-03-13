Ancona | -35,9% di negozi Il piano per salvare i centri

A Ancona, tra il 2012 e il 2025, sono scomparse il 35,9% delle attività commerciali nei centri storici. La diminuzione riguarda negozi di vario genere, evidenziando una crisi che ha portato a una riduzione significativa delle attività presenti. Sono stati avviati alcuni piani per tentare di intervenire su questa situazione, che coinvolge le aree centrali della città.

La crisi commerciale che colpisce i centri storici italiani ha raggiunto livelli allarmanti, con Ancona che registra una perdita del 35,9 per cento delle attività dal 2012 al 2025. Di fronte a questo scenario di spopolamento economico, il direttore di Confcommercio Marche Centrali, Massimiliano Polacco, propone un patto in tre mosse per riattivare la vitalità urbana. L'appello si concentra sul coinvolgimento diretto delle amministrazioni nella gestione degli immobili vuoti e sulla creazione di patti urbani di sviluppo. I dati emergenti dallo studio Città e demografia d'impresa rivelano un quadro preoccupante: dopo Agrigento, che ha perso il 37,5 per cento delle imprese, è proprio Ancona a occupare la seconda posizione negativa con quel 35,9 per cento.