Le indagini degli inquirenti proseguono per identificare chi abbia profanato la tomba di Pamela Genini, la modella e imprenditrice di 29 anni uccisa in un femminicidio avvenuto il 14 ottobre 2025 a Milano. Un video mostra un uomo vicino a un cimitero, sospettato di essere il probabile profanatore. Al momento non ci sono altre informazioni certe sulla sua identità.

Proseguono le indagini degli inquirenti per arrivare all'identità di colui, o di coloro, che hanno profanato la tomba di Pamela Genini, la modella e imprenditrice di 29 anni, vittima di un efferato femminicidio avvenuto il 14 ottobre 2025 a Milano. Il cerchio pare finalmente stringersi, e sembra che ci sia un sospettato. Nel corso della puntata di ieri, martedì 21 aprile, di "Dentro la notizia", è stato infatti annunciato che le autorità avrebbero un sospettato. Gli inquirenti stanno attualmente indagando contro ignoti, tuttavia, stando a quanto trapelato, ci sarebbe un video, esaminato attentamente dagli investigatori, in cui si vede un uomo aggirarsi nei pressi del cimitero di Strozza (Bergamo) in orario notturno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pamela Genini, in un video si vede un uomo vicino al cimitero: potrebbe essere il profanatore

Notizie correlate

Pamela Genini e il cadavere profanato, spunta un video con un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettatoStrozza, (Bergamo), 21 aprile 2026 – Ci sarebbe un sospettato nelle indagini per la profanazione del cadavere di Pamela Genini.

Profanato il cadavere di Pamela Genini, in un video un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettatoCi sarebbe un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, la Procura chiede il processo immediato per Soncin; Caso Pamela Genini: l'ex fidanzato parla di minacce e riciclaggio internazionale; Femminicidio di Pamela Genini, pm chiede processo immediato per Soncin; Omicidio di Pamela Genini, la procura di Milano chiede il processo immediato per Gianluca Soncin.

Profanato il cadavere di Pamela Genini, in un video un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettatoCi sarebbe un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini: un presunto video mostrerebbe un uomo vicino al cimitero di Strozza dove era ... fanpage.it

Pamela Genini, in un video si vede un uomo vicino al cimitero: potrebbe essere il profanatoreDa un video sarebbe emerso un dettaglio molto importante: un uomo sarebbe stato visto nei pressi del cimitero: potrebbe essere il profanatore Proseguono le indagini degli inquirenti per arrivare ... ilgiornale.it

ULTIM'ORA - Ci sarebbe un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini Un presunto video mostrerebbe un uomo vicino al cimitero di Strozza dove era sepolto il corpo dell’ex modella 29enne - facebook.com facebook

Profanato il cadavere di Pamela Genini, in un video un sospettato: le immagini al vaglio degli inquirenti x.com