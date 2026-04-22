Pamela Genini in un video si vede un uomo vicino al cimitero | potrebbe essere il profanatore

Da ilgiornale.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini degli inquirenti proseguono per identificare chi abbia profanato la tomba di Pamela Genini, la modella e imprenditrice di 29 anni uccisa in un femminicidio avvenuto il 14 ottobre 2025 a Milano. Un video mostra un uomo vicino a un cimitero, sospettato di essere il probabile profanatore. Al momento non ci sono altre informazioni certe sulla sua identità.

Proseguono le indagini degli inquirenti per arrivare all'identità di colui, o di coloro, che hanno profanato la tomba di Pamela Genini, la modella e imprenditrice di 29 anni, vittima di un efferato femminicidio avvenuto il 14 ottobre 2025 a Milano. Il cerchio pare finalmente stringersi, e sembra che ci sia un sospettato. Nel corso della puntata di ieri, martedì 21 aprile, di "Dentro la notizia", è stato infatti annunciato che le autorità avrebbero un sospettato. Gli inquirenti stanno attualmente indagando contro ignoti, tuttavia, stando a quanto trapelato, ci sarebbe un video, esaminato attentamente dagli investigatori, in cui si vede un uomo aggirarsi nei pressi del cimitero di Strozza (Bergamo) in orario notturno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pamela genini in un video si vede un uomo vicino al cimitero potrebbe essere il profanatore
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