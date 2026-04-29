Caso Garlasco Sempio unico indagato per omicidio | fissato nuovo interrogatorio

La Procura di Pavia ha annunciato che l’unico indagato nel nuovo fascicolo sull’omicidio di Chiara Poggi è Andrea Sempio. È stato programmato un nuovo interrogatorio, mentre non risultano altre persone coinvolte o sospettate nel caso. La vicenda, che si trascina da anni, si concentra ora sulle dichiarazioni e sui riscontri raccolti durante le indagini più recenti.

(Adnkronos) – Nessun ignoto. Per la Procura di Pavia l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi è Andrea Sempio. È lui, per chi indaga, l'unica persona presente nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. È quanto emerge nella nuova richiesta di interrogatorio, fissato per il prossimo 6 maggio, che la Procura di Pavia ha notificato al 38enne. Su Alberto Stasi, l'ex fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico autore del delitto, la Procura di Pavia ha chiesto pochi giorni fa alla Procura generale di Milano di valutare l'ipotesi della revisione. Valutazione che richiederà tempo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Delitto di Garlasco, indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 30/10/2025

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