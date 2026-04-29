Caso Emma Grilli | l’ex cuoco condannato per la falsa accusa

Un uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione per calunnia e diffamazione nel procedimento legale che coinvolge il caso di Emma Grilli. La sentenza si riferisce alle accuse mosse dall’ex cuoco nei confronti di un’altra persona, giudicate infondate e false. La vicenda ha avuto ripercussioni legali e mediatiche, portando alla condanna dell’uomo per aver diffamato e calunniato qualcuno con false accuse.

? Cosa sapere Maurizio Marinangeli condannato a 4 anni per calunnia e diffamazione nel caso Emma Grilli.. L'ex cuoco di Chiaravalle aveva accusato falsamente un cittadino albanese per l'omicidio del 2018.. La sentenza emessa oggi dalla giudice Giulia Casiello ha aggiunto 4 anni di reclusione al percorso carcerario di Maurizio Marinangeli, l’ex cuoco di Chiaravalle già condannato all’ergastolo per l’omicidio della vicina Emma Grilli avvenuto nel 2018. Il provvedimento riguarda i reati di diffamazione e calunnia, commessi dall’uomo di 65 anni che attualmente si trova a scontare la pena definitiva a Ferrara. La vicenda affonda le radici in quella tragica giornata del 17 luglio 2018 in via Verdi, quando l’ottantacinquenne fu uccisa nella propria abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Emma Grilli: l’ex cuoco condannato per la falsa accusa Notizie correlate Corona rinviato a giudizio per il caso Pellegrini. La falsa accusa di stalking al calciatore della RomaRoma, 17 marzo 2026 – Diffamazione ai danni del calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini. Uccise la vicina di casa, l'ex cuoco Marinangeli condannato a 4 anni per calunnia e diffamazioneANCONA – Sta già scontando un ergastolo e oggi sono arrivati altri 4 anni di condanna per Maurizio Marinangeli, l'ex cuoco di 65 anni, di Chiaravalle...