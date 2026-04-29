Una proposta parlamentare prevede l'incarico di un ruolo presso una commissione guidata da un parlamentare, con l'obiettivo di sbloccare una situazione legata alla composizione del Consiglio superiore della magistratura. La nomina coinvolge un politico di rilievo e si inserisce in un confronto tra le forze politiche per risolvere una questione ancora aperta. La decisione arriverà nei prossimi giorni e potrebbe influenzare i rapporti tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere Proposta incarico parlamentare a Michele Emiliano presso la commissione guidata da Tito Magni.. Il piano mira a risolvere il nodo burocratico del distacco magistrato con il Csm.. A Roma si muovono i fili di una strategia politica che punta a risolvere la questione della posizione lavorativa di Michele Emiliano, l’ex governatore pugliese, attraverso un incarico presso una commissione parlamentare. La proposta, che vede come protagonista la Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro guidata da Tito Magni, si inserisce in un percorso complesso iniziato con i tentativi della Regione di proporre un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, idea avanzata dal capo di Gabinetto Davide Pellegrino e che ha trovato un ostacolo nel giudizio del Csm.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Emiliano: la mossa parlamentare per sbloccare il nodo CSM

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