Caso Emiliano | la Puglia punta al CSM per sbloccare il dossier Ilva

La Regione Puglia ha inviato al Consiglio superiore della magistratura una quarta richiesta per ottenere l'autorizzazione a Michele Emiliano di gestire il dossier Ilva. La richiesta si concentra sulla necessità di sbloccare l'incarico per il procedimento legato alla gestione dell'azienda siderurgica. Finora, le istanze sono state respinte o non hanno ricevuto risposte definitive. La questione riguarda l'assegnazione di incarichi e le autorizzazioni necessarie per Emiliano.

? Cosa sapere La Regione Puglia ha inviato al CSM una quarta richiesta per Michele Emiliano.. L'istanza mira a sbloccare l'incarico per la gestione del dossier Ilva.. La Regione ha inviato ieri una quarta richiesta formale al CSM per sbloccare l’aspettativa dalla magistratura di Michele Emiliano, dopo che i tentativi precedenti si erano scontrati con tre rifiuti dell’organismo giudiziario. Il nuovo documento arriva come conseguenza diretta del faccia a faccia avvenuto nei giorni scorsi a Roma tra il governatore Decaro e la commissione del CSM competente per la materia. Durante l’incontro, Decaro ha voluto prendere la parola personalmente per dissipare eventuali dubbi o malintesi nati dalle comunicazioni scritte precedenti, spiegando nel dettaglio la natura del compito che verrebbe affidato all’ex presidente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Emiliano: la Puglia punta al CSM per sbloccare il dossier Ilva Notizie correlate Nuovo no del Csm a Emiliano: bocciato anche l’incarico da consulente per l’Ilva. E il ritorno in toga è sempre più vicinoDoveva essere una comoda via d’uscita, un traghetto dorato di qualche mese verso la pensione. Il Csm gela Decaro: Emiliano non può fare il consulente giuridico della Regione PugliaLa telenovela del collocamento del magistrato Michele Emiliano nel ruolo di "consulente giuridico" del governatore pugliese Antonio Decaro registra... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Emiliano, terzo stop del Csm: salta il ruolo di consulente per la Regione; Michele Emiliano non ha trovato un nuovo lavoro in politica; Puglia, il Csm verso il no a Emiliano come consigliere giuridico di Decaro: si riapre il caso dopo il braccio di ferro; Caso Emiliano, Decaro incontra i componenti del Csm: Per lui un incarico fiduciario. Puglia, nuovo tentativo per Emiliano: quarta richiesta al Csm per l’aspettativaNuova istanza della Regione al Csm per l’aspettativa di Emiliano, con una proposta rivista sul ruolo da affidargli ... trmtv.it Caso Emiliano, Decaro incontra i componenti del Csm: Per lui un incarico fiduciarioIl governatore prova a convincere i giudici a dare il via libera per evitare il ritorno di Michele Emiliano in magistratura: entro lunedì dovrà indicare la sede in cui tornare da pm o giudice ... rainews.it Caso Emiliano consulente, Decaro in audizione al Csm: le possibili soluzioni dopo la bocciatura x.com Il Csm boccia per la terza volta l'incarico di consulenza ritagliano da Decaro per Michele Emiliano in #Puglia. Si riapre il caso politico di "sistemare" il precedente governatore. - facebook.com facebook