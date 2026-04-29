Caso Domenico | il dilemma medico sul cuore meccanico al Monaldi
Un caso clinico al Monaldi di Napoli riguarda un paziente che necessita di un supporto meccanico al cuore. Una relazione del 13 febbraio suggerisce la possibilità di un intervento di supporto biventricolare per il paziente. La situazione si inserisce in un quadro di decisioni mediche complesse legate all’utilizzo di dispositivi cardiaci impiantabili. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione di casi di grave insufficienza cardiaca.
?? Cosa sapere Relazione del 13 febbraio al Monaldi di Napoli ipotizzava supporto biventricolare per Domenico Caliendo. Procura indaga sulla decisione del cardiochirurgo Guido Oppido di escludere il cuore meccanico. Il 13 febbraio scorso, all'interno dell'ospedale Monaldi di Napoli, un gruppo multidisciplinare di medici aveva ipotizzato una possibilità Domenico Caliendo: l'utilizzo di un sistema di assistenza biventricolare, un supporto vitale diverso dall'Ecmo, per tentare di superare la fase di .🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Caso Domenico Caliendo, sit-in davanti al Monaldi per il medico indagato: la madre del bimbo chiede rispettoDavanti al Monaldi la vita e la morte si guardano negli occhi Davanti all’ospedale Monaldi di Napoli, in una mattina carica di tensione e commozione,...
Leggi anche: Trapianto di cuore al Monaldi, il caso Domenico: ‘Non farà un battito’, la mamma: ‘Credo ancora nella nostra sanità’
Approfondimenti e contenuti
Donazioni d'organi in crescita dopo il caso del piccolo Domenico, il Centro nazionale trapianti: 340 in due mesiNon c'è stato, per ora, il temuto effetto negativo sulle donazioni di organi dopo la vicenda del piccolo Domenico, il bambino di appena due anni a cui era stato impiantato un cuore bruciato ... tgcom24.mediaset.it
Domenico Caliendo, il caso del bimbo senza cuore a Verissimo | Indagini in corso: chi ha sbagliato?A Verissimo si tratterà oggi del caso del piccolo Domenico Caliendo: in studio i genitori e il loro avvocato, con tutte le ultime novità Verissimo tornerà ad occuparsi quest’oggi del caso del piccolo ... ilsussidiario.net