Trapianto di cuore al Monaldi il caso Domenico | ‘Non farà un battito’ la mamma | ‘Credo ancora nella nostra sanità’

Al Monaldi, il 23 dicembre, si è svolto un trapianto di cuore che ha coinvolto un paziente di nome Domenico. La madre del paziente ha dichiarato di credere ancora nella sanità, mentre i medici hanno descritto la situazione come estremamente difficile e complessa, con la sala operatoria che appare ormai immobile. La procedura, molto delicata, si è svolta in un ambiente di grande tensione.

«Qua è tutto ghiacciato». In sala operatoria, al Ospedale Monaldi, il 23 dicembre scorso, il tempo sembra fermarsi. Il caposala tocca l'organo e sussurra che «è una pietra durissima». Poi lo vede: il cuoricino di Domenico è già su un telo verde, espiantato. «Ma comm'è? Ha già levato 'o core?». È l'istante che divide la speranza dall'abisso. Domenico Caliendo, due anni e mezzo, morirà il 21 febbraio dopo sessanta giorni di coma farmacologico in Terapia intensiva. Oggi la Procura della Repubblica di Napoli indaga per omicidio colposo: sette gli iscritti nel registro. E un fascicolo che racconta una catena di errori che, se confermata, avrebbe trasformato un trapianto in una tragedia annunciata. Bambino morto dopo il trapianto, la mamma di Domenico: "Credo ancora nella sanità italiana" Il trapianto su Domenico e lo stupore del caposala: «Ma cos'ha fatto, ha già levato il cuore?». E il chirurgo disse: «Non farà mai un battito» Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore per il bimbo di Napoli; Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini; Dai tempi alle temperature: questo il protocollo per un trapianto cardiaco. Il rischio zero non esiste; Comitato esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bimbo. Il cuore di Domenico espiantato 14 minuti prima dell'arrivo del nuovo organo da Bolzano. Emerge un nuovo tassello nell'inchiesta sulla morte del paziente di due anni e 4 mesi a cui è stato impiantato un cuore danneggiato. Bimbo morto dopo trapianto, previsto per martedì prossimo l'incidente probatorio. Secondo la relazione inviata dalla Regione Campania al ministero della Salute sarebbero tre al momento i principali fattori che hanno contribuito al disastro sanitario che ha portato alla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli che indaga sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi, sta facendo anche accertamenti su altri due casi di trapianto precedenti a quello eseguito il 23 dicembre. Parla il papà di Domenico: «Il cuore per mio figlio in un frigo da pic-nic, una cosa da matti. I chirurghi sparirono dopo il trapianto: lì capii»