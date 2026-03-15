Davanti all'ospedale Monaldi di Napoli si è svolto un sit-in per il medico indagato nel caso di un bambino. La madre del piccolo ha chiesto rispetto, mentre una folla di persone si è radunata per esprimere il proprio sostegno. La scena è stata segnata da emozioni intense, con alcuni presenti che hanno manifestato solidarietà e altri che hanno espresso dolore per la perdita del bambino.

Davanti al Monaldi la vita e la morte si guardano negli occhi. Davanti all’ ospedale Monaldi di Napoli, in una mattina carica di tensione e commozione, si sono incrociati due sentimenti opposti: il dolore di chi ha perso un figlio e la gratitudine di chi lo ha visto salvare. Da una parte Patrizia, madre del piccolo Domenico Caliendo, morto a soli due anni dopo un trapianto cardiaco fallito. Dall’altra alcune madri che hanno deciso di manifestare il loro sostegno al cardiochirurgo Guido Oppido, coinvolto nelle indagini sulla morte del bambino insieme ad altri sei medici. La scena davanti all’ospedale è stata simbolica e dolorosa allo stesso tempo: mamme con cartelli e testimonianze di gratitudine verso il medico, mentre sullo sfondo resta la tragedia di una famiglia che cerca ancora una risposta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Domenico Caliendo, sit-in davanti al Monaldi per il medico indagato: la madre del bimbo chiede rispetto

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