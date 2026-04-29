La presenza di ricina è stata riscontrata nei campioni di Antonella e Sara Di Ielsi a Campobasso, confermando un sospetto avvelenamento. Le indagini sono in corso sugli orti della zona e sui semi trovati in alcuni di essi, considerati potenzialmente tossici. Sono state anche analizzate le flebo somministrate il 26 dicembre, nel tentativo di chiarire le circostanze dell’accaduto.

? Cosa sapere Ricina rilevata nei campioni di Antonella e Sara Di Ielsi a Campobasso.. Indagini su semi tossici negli orti e sulle flebo somministrate il 26 dicembre.. La conferma della presenza di ricina nei campioni ematici di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita, rilevata dal Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, sposta drasticamente il perimetro delle indagini su Campobasso riguardanti il decesso avvenuto tra il 27 e il 28 dicembre 2025. Il rapporto scientifico, redatto sotto la direzione del professor Carlo Alessandro Locatelli, attesta concentrazioni di questa tossina compatibili con un’intossicazione acuta, invalidando l’ipotesi iniziale di una banale contaminazione alimentare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Di Ielsi: ricina conferma l’avvelenamento, indagini negli orti

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