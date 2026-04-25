Avvelenamento acuto da ricina la conferma dal Centro Antiveleni sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita Locatelli rivela | Altri 7-8 casi in Italia nel 2025

Il Centro Antiveleni ha confermato che le due vittime, una donna di 50 anni e sua figlia di 15 anni, sono decedute a causa di un avvelenamento acuto da ricina avvenuto tra il 27 e il 28 dicembre scorso a Campobasso. La notizia è stata diffusa dopo le analisi che hanno stabilito la presenza della sostanza nel loro organismo. Il responsabile dell’antitossicologico ha anche rivelato che nel 2025 in Italia ci sarebbero stati altri 7-8 casi simili.

L’unica cosa cosa certa è che Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte tra il 27 e il 28 dicembre scorso a Campobasso, sono state avvelenate dalla ricina e che sono state uccise. Un quadro quell’inchiesta della procura di Larino che si fa sempre più definito sul piano scientifico, ma che lascia ancora aperti interrogativi cruciali sul piano investigativo. L’indagine sul duplice omicidio, segna una svolta con l’atteso deposito della relazione del Centro antiveleni Maugeri di Pavia, che conferma la compatibilità dei decessi con un’intossicazione acuta da ricina. La Procura, guidata dalla procuratrice Elvira Antonelli, parla in termini chiari: gli esiti degli accertamenti sono “scientificamente compatibili, con elevato grado di affidabilità tecnico-scientifica, con una intossicazione acuta da ricina”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Avvelenamento acuto da ricina”, la conferma dal Centro Antiveleni sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Locatelli rivela: “Altri 7-8 casi in Italia nel 2025” Notizie correlate Antonella di Ielsi e la figlia Sara morte per avvelenamento da ricina: ascoltati per ore tre familiariScendono sempre più in profondità le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara, entrambe avvelenate con la ricina: per... Leggi anche: Sara e Antonella, morte per avvelenamento da ricina: è caccia all’assassino che ha usato il veleno di Breaking Bad Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Morte avvelenate da ricina a Pietracatella, conferma da centro antiveleni su madre e figlia: ipotesi sul padre; Campobasso, i nuovi risultati del centro antiveleni: il padre Gianni Di Vita negativo alla ricina; Caso ricina a Campobasso: acquisito il telefono dell'altra figlia, attesa per gli esami; Avvelenate, caccia alle note sui menu nel telefono di Alice. L’ombra dell’amico studente all’agrario. Morte avvelenate da ricina a Pietracatella, conferma da centro antiveleni su madre e figlia: ipotesi sul padreGli esami del Centro antiveleni di Pavia hanno confermato la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita a Pietracatella ... virgilio.it Conferma dai test: Uccise da ricinaCon l'arrivo della relazione dal Centro Antiveleni di Pavia, si apre una nuova fase dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli investigatori sapevano da giorni della certezza in merito alla prese ... ilgiornale.it Madre e figlia morte a Campobasso, Centro antiveleni Pavia: “Positivi a ricina tutti i campioni ematici” (Adnkronos) - "Positività alla ricina in tutti i campioni ematici esaminati" di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte a dicembre a Pietracatella (Ca - facebook.com facebook +++Arrivata in Procura relazione del Centro Antiveleni di Pavia. Le analisi confermano la grave intossicazione da ricina per Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita ++++ #IoSeguoTgr x.com