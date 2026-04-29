Il procuratore capo di Roma è stato ascoltato nel corso di un ciclo di audizioni riguardanti un’indagine che coinvolge un ex sottosegretario, sospettato di rapporti con una persona nota nel settore criminale. Durante l’interrogatorio, ha commentato la possibilità che si trattasse di un errore nel collegare i soggetti. La discussione si è concentrata su dettagli relativi alle relazioni tra le persone coinvolte e alle procedure investigative in corso.

“Un giorno la Guardia di Finanza è venuta nei nostri uffici portandoci la notizia cheMauro Carocciaappariva essere stato socio in una società per la gestione di un ristorante conDelmastro, tramite suoi familiari e altre persone. La prima impressione è stata quella di sorridere e dire:‘”Figuriamoci cosa deve avere a che fare con Delmastro con Caroccia‘”. Queste le parole del procuratore capo di Roma,Francesco Lo Voi, che ha parlato in audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia, in relazione al caso dell’ex sottosegretario alla Giustizia, che era in società con ilprestanome del boss Michele Seneseper la gestione di un ristorante in zona Tuscolana, nella Capitale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Delmastro, Lo Voi in antimafia: “L’ex sottosegretario socio di Caroccia? Pensai ad errore”

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