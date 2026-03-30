La Procura di Roma ha aperto un'indagine nei confronti di Mauro e Miriam Caroccia, coinvolti nel procedimento sulla società chiamata “Le 5 Forchette”, di cui l’ex sottosegretario era azionista. Secondo i pm, i soldi utilizzati sarebbero stati provenienti dal clan Senese. L’ex sottosegretario sarà ascoltato dall’Autorità antimafia nell’ambito delle verifiche in corso.

L’accusa per Mauro e Miriam Caroccia, indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società “Le 5 Forchette” di cui è stato azionista anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, è di aver «trasferito e reinvestito» nella srl «proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese». È quanto si legge nel capo di imputazione dell’indagine della Dda di Roma in cui si procede per le accuse di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni. Attività illecita aggravata dal fatto di averla «commessa al fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso» facente capo al gruppo dei Senese. Secondo l’accusa,... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Caso Delmastro, indagine sui Caroccia. I pm: «Utilizzati i soldi del clan Senese». E ora l'ex sottosegretario sarà sentito dall'Antimafia

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