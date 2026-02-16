Assunzioni fittizie e falsi documenti per i permessi di soggiorno cinque rinvii a giudizio

Il gup Alberto Lippini ha deciso di rinviare a giudizio cinque persone coinvolte nell’inchiesta “Illegal stay”, perché avevano presentato documenti falsi per ottenere permessi di soggiorno. Questi individui avevano prodotto attestazioni false su affitti di immobili e attività lavorative autonome, che poi sono risultate non vere. La Guardia di Finanza ha scoperto che alcuni avevano anche utilizzato contratti di affitto falsificati per sostenere le loro richieste.

False documentazioni che attestavano affitti di immobili e attività di lavoro autonomo per ottenere i permessi di soggiorno: il gup Alberto Lippini ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati coinvolti nell’inchiesta “Illegal stay”, condotta dalla guardia di finanza. La prima udienza del dibattimento si terrà il 14 maggio davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento. Randisi, in particolare, con la propria ditta individuale avrebbe predisposto fatture e dichiarazioni fiscali fittizie, su indicazione di Vancheri, per simulare i requisiti necessari al rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro autonomo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it "Falsi permessi di soggiorno": il giudice rinvia la decisione sui rinvii a giudizio Permessi di soggiorno col trucco: carte false per avere i documenti, gli stranieri risultavano imprenditori Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Pachino, truffa con azienda agricola fittizia: 35 indagatiUn anno di intercettazioni ha svelato un meccanismo fraudolento basato su false assunzioni e licenziamenti simulati ... lasicilia.it 35 indagati a Pachino, azienda agricola fittizia intestata a una casalinga: danno da 140mila euro all'INPSOperazione della Polizia a Pachino: 35 persone indagate per truffa aggravata ai danni dello Stato tramite una finta azienda agricola. virgilio.it