Caso calcio | l’ex arbitro Abbattista svela il documento segreto

L'ex arbitro Eugenio Abbattista ha consegnato documenti riservati al pubblico ministero Maurizio Ascione a Milano. La consegna si è verificata di recente e riguarda un documento considerato segreto. La vicenda riguarda il mondo del calcio e ha ricevuto attenzione nelle ultime ore. Nessuna ulteriore informazione è stata diffusa sulle motivazioni dietro questa azione o sui contenuti specifici dei documenti consegnati.

? Cosa sapere L'ex arbitro Eugenio Abbattista ha consegnato documenti riservati al PM Maurizio Ascione a Milano.. Il documento sulla composizione degli organici mette in dubbio i verbali della AIA.. Il pubblico ministero Maurizio Ascione ha ascoltato Eugenio Abbattista, portando l’ex arbitro nel cuore dell’inchiesta della Procura di Milano che sta scuotendo il mondo del calcio. Fino a poco tempo fa, la figura dell’arbitro barese classe 1982 appariva quasi ai margini delle vicende giudiziarie, ma oggi il suo ruolo è cambiato radicalmente. Dopo essere stato sentito dal magistrato, Abbattista è ufficialmente entrato nel fascicolo, trasformandosi da osservatore esterno in un elemento centrale per i rilievi della Procura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso calcio: l’ex arbitro Abbattista svela il documento segreto Notizie correlate Gravina pubblica il documento che svela i mali del calcio italiano: “Le mie dimissioni non bastano”L’ex presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato dieci proposte per risollevare un sistema in crisi come quello del calcio italiano: dal diritto... Calcio Napoli, frasi di Conte all’arbitro: il caso finisce alla Procura federaleLe telecamere riprendono l’episodio sfuggito al direttore di gara e al quarto uomo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter; Chi è Domenico Rocca, l'ex assistente da cui parte il caos arbitri. Sui social: Chi di spada ferisce...; Caso Seregno Calcio, via le querele reciproche. Resta quella per diffamazione per l'ex presidente Davide Erba; Veleni, tradimenti e guerre di potere nell'associazione degli arbitri. L'ex assistente che fa tremare il sistema calcio: Chi di spada ferisce... C'erano documenti e chat. Chinè archiviò tutto: l'ex arbitro shock sulla bufera RocchiAdesso cadono tutti giù dal pero, ma c'è poco da sorprendersi. Nostalgia? Per niente, sono nauseato: le parole del fischietto di Serie A e B sullo scandalo arbitrale ... tuttosport.com Caso Onana in Camerun: l'ex Inter attacca Eto’o, la tensione è altissima con la federazioneIl rapporto tra André Onana e la Fecafoot continua a deteriorarsi, alimentando una frattura ormai evidente. Il portiere, lontano dalla nazionale. tuttomercatoweb.com Un calcio dove nessuno torna indietro, in nessun caso. Colpo su colpo. Chi vince resta in piedi. E come sempre, anche quando sembra ad un passo perché accada, succede che i tedeschi non muoiono mai. McBlu76 - facebook.com facebook #Chivu dribbla il caso #Rocchi: "Io parlo di calcio. Non ho fatto bene il mio lavoro..." x.com