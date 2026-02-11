Calcio Napoli frasi di Conte all’arbitro | il caso finisce alla Procura federale

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, si è lasciato andare a parole dure nei confronti dell’arbitro durante la partita. Le telecamere hanno ripreso tutto e ora il caso finisce alla Procura federale. Il procuratore Chinè sta valutando se aprire un procedimento disciplinare nei confronti dell’allenatore.

Le telecamere riprendono l’episodio sfuggito al direttore di gara e al quarto uomo. Il procuratore Chinè valuta l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del tecnico del Calcio Napoli. Le parole pronunciate dall’allenatore azzurro, tuttavia, sono state intercettate dalle telecamere. L’espressione “almeno vallo a vedere, testa di c.”, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe ora all’attenzione del procuratore federale Giuseppe Chinè, che sta acquisendo immagini e audio dell’episodio. Nel referto arbitrale non sarebbe stato riportato alcun riferimento all’accaduto, circostanza che rende necessario l’esame del materiale audiovisivo per valutare l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare. 🔗 Leggi su 2anews.it

La Procura federale sta valutando il caso degli insulti di Antonio Conte all’arbitro Manganiello durante Napoli-Como in Coppa Italia.

