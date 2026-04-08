Gravina pubblica il documento che svela i mali del calcio italiano | Le mie dimissioni non bastano

L'ex presidente della FIGC ha reso pubblico un documento che evidenzia dieci proposte per affrontare le criticità del calcio italiano. Tra i temi trattati ci sono il diritto alle scommesse, lo sviluppo dei giovani calciatori e la riforma dei campionati. Gravina ha dichiarato che le sue dimissioni non sono sufficienti a risolvere i problemi del sistema. La proposta mira a rivedere alcune delle strutture attuali del calcio nel paese.