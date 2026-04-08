Gravina pubblica il documento che svela i mali del calcio italiano | Le mie dimissioni non bastano
L'ex presidente della FIGC ha reso pubblico un documento che evidenzia dieci proposte per affrontare le criticità del calcio italiano. Tra i temi trattati ci sono il diritto alle scommesse, lo sviluppo dei giovani calciatori e la riforma dei campionati. Gravina ha dichiarato che le sue dimissioni non sono sufficienti a risolvere i problemi del sistema. La proposta mira a rivedere alcune delle strutture attuali del calcio nel paese.
L’ex presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato dieci proposte per risollevare un sistema in crisi come quello del calcio italiano: dal diritto alle scommesse ai giovani passando per la riforma dei campionati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ecco perché il calcio italiano è malato: il documento che Gravina avrebbe portato alla Camera (che non l’ha ricevuto)Un documento di dodici pagine, sintesi del lavoro di otto anni alla guida del calcio italiano.
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